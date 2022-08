Mehr als zuerst gedacht: 70 Prozent der Papis beziehen Urlaub

Fast schon wie Mamis Mehr als zuerst gedacht: 70 Prozent der Papis machen Vaterschaftsurlaub Nachdem erste Schätzungen von weit tieferen Werten ausgingen, steht nun fest: Im ersten Quartal nach der Einführung haben rund 70 Prozent der Papis in der Schweiz einen Vaterschaftsurlaub bezogen. Samuel Thomi 25.08.2022, 11.08 Uhr

Knapp 70 Prozent der Papis bezogen im ersten Quartal nach der Einführung einen Vaterschaftsurlaub. Erste Schätzungen fielen tiefer aus. (Symbolbild) Keystone

Seit vergangenem Jahr können Väter in den ersten sechs Monaten nach der Geburt eines Kindes maximal zehn Arbeitstage respektive zwei Wochen Vaterschaftsurlaub beziehen. Im ersten Quartal 2021 haben von dieser Möglichkeit rund 70 Prozent der Neo-Papis Gebrauch gemacht, wie das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) in einer am Donnerstag publizierten Auswertung schreibt. Das sind damit annähernd so hohe Werte wie beim Mutterschaftsurlaub – den Mütter allerdings gleich im Anschluss an die Geburt beziehen müssen.