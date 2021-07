Familienpolitik Ständerat: Wirtschaftskommission will Abzug für Fremdbetreuung erhöhen Wer seine Kinder extern betreuen lässt, soll weniger Steuern zahlen: Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates will die Abzüge auf 25'000 Franken erhöhen. 02.07.2021, 17.39 Uhr

Die externe Familienbetreuung soll steuerlich stärker bevorzugt werden. (Symbolbild) Keystone

Die Kommission folgt damit einer parlamentarischen Initiative von Nationalrätin Christa Markwalder (FDP/BE). Diese war zuvor schon von der nationalrätlichen Schwesterkommission angenommen worden. Ziel der Initiative ist es, die Integration gut ausgebildeter Frauen in den Arbeitsmarkt zu fördern.

Zusätzlich will die Ständeratskommission bei der direkten Bundessteuer den Abzug vom Steuerbetrag von 251 auf 300 Franken erhöhen, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. Dieser Abzug komme allen Familien unabhängig vom Familienmodell zugute, so die Argumentation der Kommissionsmehrheit. Sie rechnet mit Mindereinnahmen von 69 Millionen Franken. Eine Minderheit kritisierte den zusätzlichen Abzug als «sachfremd».

Die Gesamtvorlage wurde mit zehn zu zwei Stimmen bei einer Enthaltung angenommen. Der Ständerat wird in der Herbstsession darüber beraten. (wap)