Massnahmen gegen die Vogelgrippe werden aufgehoben

Fallzahlen rückläufig Schon wieder fallen Massnahmen weg: Dieses Mal jene gegen die Vogelgrippe Der Peak der Vogelgrippe sei erreicht. Daher fallen die Massnahmen gegen die Krankheit in der Schweiz. Damit darf alles Geflügel wieder ohne Auflagen ins Freie. 31.03.2022, 09.52 Uhr

Im April gelten keine Einschränkungen mehr für Geflügelhalter in der Schweiz. Keystone

Ab 1. April fallen nicht nur die letzten Massnahmen gegen das Coronavirus, auch jene gegen die Vogelgrippe werden aufgehoben. Das teilt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) am Donnerstag mit. «Die Gefahr einer Einschleppung durch Zugvögel hat sich verringert, da diese ihre Winterquartiere grösstenteils verlassen haben», heisst es in der Mitteilung. Die Fallzahlen der aktuellen Vogelgrippe-Epidemie seien in Europa rückläufig. Ähnlich wie bei Corona klingt auch der Ausblick: «Das BLV beobachtet die Seuchensituation weiterhin aufmerksam.»

In der Schweiz seien nur einzelne Vögel erkrankt. Das BLV nennt Fälle in einem Geflügelbetrieb im Kanton Zürich, im Kanton Schaffhausen am Rhein und im Tierpark Bern. Es sei «äusserst unwahrscheinlich», dass sich Menschen mit dem Vogelgrippe-Virus infizieren. Trotzdem sollten Menschen, die einen Vogelkadavaer finden, diesen nicht berühren, warnt das BLV. (mg)