Fallzahlen BAG meldet übers Wochenende 2560 neue Ansteckungen Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet 2560 neue Infektionen mit dem Corona-Virus seit Freitag. Zudem sind 16 Personen über das Wochenende verstorben. 01.03.2021, 13.48 Uhr

Das Bundesamt für Gesundheit meldet am Montag 2560 neue Fälle. (Symbolbild) Keystone

(dpo/agl) Seit Freitag sind in der Schweiz und in Liechtenstein 2560 neue Ansteckungen mit dem Corona-Virus registriert worden. Im Schnitt entspricht dies 853 Fällen pro Tag. Dies teilte das BAG am Montag mit. Die Fallzahlen sind leicht angestiegen gegenüber der Vorwoche: In der gleichen Zeitspanne hatte es vor einer Woche 2449 Neuansteckungen und durchschnittlich 816 neue Fälle pro Tag gegeben.