Fallzahlen Coronavirus: BAG meldet übers Wochenende 2449 neue Ansteckungen Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet seit Freitag 2449 neue Ansteckungen. Zudem sind 26 zusätzliche Personen in diesem Zeitraum verstorben. Aktualisiert 22.02.2021, 13.46 Uhr

Das Bundesamt für Gesundheit meldet am Montag 2449 neue Coronafälle seit Freitag. (Symbolbild) Keystone

(dpo/agl) Seit Freitag sind in der Schweiz und in Liechtenstein 2449 Neuansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Im Schnitt entspricht das 816 Fällen pro Tag. In der Vorwoche hatte es in der gleichen Zeitspanne 2480 Neuansteckungen und durchschnittlich 827 neue Fälle pro Tag gegeben.