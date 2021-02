Fallzahlen Coronavirus: BAG meldet am Dienstag 1633 neue Ansteckungen Das Bundesamt für Gesundheit hat am Dienstag 1633 neue Fälle und 46 neue Todesfälle in Zusammenhang mit einer Coronainfektion registriert. 90 Personen wurden ins Spital eingeliefert. 02.02.2021, 13.12 Uhr

Das BAG meldet am Dienstag 1633 neue Fälle. Keystone

(abi) Die Fallzahlen stagnieren: Nachdem am Montag für das ganze Wochenende 3775 Fälle gemeldet wurden, sind es nun am Dienstag 1633, wie die neusten Zahlen des BAG zeigen. Am gleichen Tag in der Vorwoche waren noch 1884 Ansteckungen gemeldet worden. Seit Montag meldet das BAG zudem 25'279 weitere Coronatests. Die Positivitätsrate beträgt 6,4 Prozent.