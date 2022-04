Fall Wallisellen Impf-Präsident Christoph Berger über seine Entführung: «Der Täter wollte Geld. Er hatte mich eine Stunde lang in seiner Gewalt» Beim Prominenten, der im Fall Wallisellen das Entführungsopfer war, handelt es sich um Christoph Berger. Er schildert nun die Vorgänge der Entführung. Wie schon am Samstag von CH Media berichtet, hat Berger den Eindruck, die Entführung stehe nicht mit seinem Amt bei der Impf-Kommission im Zusammenhang. Dem Täter ging es um Geld. Patrik Müller und Peter Walthard Jetzt kommentieren Aktualisiert 10.04.2022, 16.23 Uhr

Der Verdächtige soll laut Tamedia-Berichten ein trainierter Schütze gewesen sein. (Symbolbild) Keystone

Christoph Berger, Kinderarzt am Kinderspital Zürich und Präsident der Impf-Kommission, hat sich am Sonntag Nachmittag mit einer persönlichen Stellungnahme an die Medien gewandt. Darin schreibt er:

«Ich bin letzte Woche Opfer der Entführung im Kanton Zürich geworden, über die in verschiedenen Medien berichtet wurde. Das Medium, das meinen Namen als Opfer der genannten Straftat publiziert hat (Tamedia, Anm. der Red.), brachte diese Straftat mit meiner Rolle als Präsident der Impfkommission in Verbindung. Dieses Narrativ widerspricht meinem persönlichen Erleben während der Entführung. Gleichzeitig sind mir die grossen emotionalen und gesellschaftlichen Spannungen bewusst, die Impffragen in den letzten beiden Jahren erhalten haben.

Gerne mache ich Ihnen einige Angaben zum Tatablauf. Auf Anraten von Polizei und Staatsanwaltschaft lasse ich dabei bestimmte Details weg, auch wenn diese für Sie vielleicht interessant sein könnten.

Der mir bis dahin unbekannte Täter hatte mich eine gute Stunde in seiner Gewalt. Er hat mich in dieser Zeit mit der Forderung eines substanziellen Geldbetrags konfrontiert. Diese Forderung hat er mit Drohungen verknüpft, was passieren könnte, wenn ich der Forderung nicht innert der von ihm genannten Frist nachkäme.

Es standen also einzig wirtschaftliche Interessen des Täters im Vordergrund. Bezüge zu meiner Rolle als Präsident der Impfkommission machte der Täter dabei nicht. Nachdem ich dem Täter die Erfüllung seiner Forderung zugesichert hatte, liess er mich wieder frei. Ich habe mich danach sofort mit der Kantonspolizei in Verbindung gesetzt, die mich und meine verängstigte Familie seither sehr gut betreut. Der Schutz meiner Familie stand in dieser Phase und selbstverständlich auch jetzt noch für mich an erster Stelle.

Über diese Angaben hinaus werde ich mich zu diesem Vorfall mindestens bis zum Abschluss der Strafuntersuchung nur gegenüber den Strafverfolgungsbehörden äussern. Medienschaffenden gebe ich auch dann keine Auskünfte zum Vorfall, wenn ich ihnen im privaten Kontext oder bei Ausübung meiner beruflichen Funktion begegne.

In diesem Sinne bitte ich Sie, meine und die Privatsphäre meiner Familie zu respektieren. Damit verbunden ist auch die Hoffnung, dass Sie in Ihrer Berichterstattung weiterhin meinen Namen und mein Bild nicht oder nur mit grosser Zurückhaltung verwenden, auch ohne, dass ich dafür die Gerichte bemühen müsste. Ihre Reaktion auf den Erlass der superprovisorischen Verfügung gegenüber dem erstberichtenden Medium bestärkt mich in dieser Hoffnung.»

CH Media hatte bislang freiwillig auf die Namensnennung verzichtet, anders als z.B. die NZZ und diverse Newsportale. Weil der Name aber dadurch bekannt war, nennen wir ihn nun ebenfalls.

Entführer bei Schusswechsel getötet

Christoph Berger war am Abend des 31. März entführt und mit einer Waffe bedroht worden. Nach einigen Stunden wurde er vom Verdächtigen unverletzt freigelassen. Die Polizei fahndete in der Folge nach dem mutmasslichen Entführer. Am letzten Mittwoch sollte in Wallisellen die Verhaftung stattfinden.

Da der Mann aber eine Schusswaffe zog, kam es zu einem Schusswechsel mit der Polizei. Am Ende waren der 38-jährige Deutsche und seine Begleiterin, eine 28-jährige Schweizerin tot. Nach einer ersten Untersuchung gab die Polizei am Freitag bekannt, dass sie durch einen Schuss ihres Begleiters gestorben war.

Am selben Tag veröffentlichten die Tamedia-Zeitungen eine Recherche, wonach es sich bei dem Entführten um Impfchef Christoph Berger gehandelt habe. Dieser war als Präsident der eidgenössischen Kommission für Impffragen während der Pandemie stark im Rampenlicht gestanden.

Mutmasslicher Täter nahm an Corona-Demos teil

Die Tamedia-Berichterstattung zeichnete den erschossenen mutmasslichen Täter ausserdem als Waffennarren und Coronaskeptiker, der an der Pistole trainiert haben soll. Ein Geschäftspartner des Mannes soll an Demonstrationen gegen die Coronamassnahmen beteiligt gewesen sein und über Verbindungen in das Milieu der sogenannten «Flat Earther» verfügen.

Dass es sich bei dem Entführten um Christoph Berger handelte, wurde in der Folge von zahlreichen Medien aufgenommen. Die Verbreitung des Namens wurde jedoch gleichentags durch eine gerichtliche Verfügung untersagt, die entsprechenden Publikationen mussten vom Netz genommen oder angepasst werden.

