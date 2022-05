Umstellung auf Elektroautos: Bundesverwaltung gibt Gas

Fahrzeugflotte Bundesrat macht auf Doris Leuthard: Verwaltung gibt bei Elektroautos Gas Die Bundesverwaltung soll künftig ohne Benzin und Diesel durch die Strassen kurven. Das hat der Bundesrat beschlossen. Damit schlägt er den Kurs von Trendsetterin Doris Leuthard ein. 04.05.2022, 11.25 Uhr

Trendsetterin Doris Leuthard: Die ehemalige Bundesrätin hatte schon früh einen Tesla als Dienstwagen.

Chris Iseli / LTA