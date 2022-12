Gesperrter Luftraum: Skyguide hat richtig gehandelt

Externe Untersuchung Stundenlang gesperrter Luftraum: Mit rechtzeitigem Software-Update wäre die Panne bei Skyguide vermeidbar gewesen Eine unabhängige Untersuchung bescheinigt der Flugsicherung Skyguide, bei der Störung im Sommer angemessen gehandelt zu haben. Das Krisenmanagement hat funktioniert – trotzdem gibt es Verbesserungspotenzial. André Bissegger 19.12.2022, 11.40 Uhr

Aus Sicherheitsgründen wurde der Schweizer Luftraum Mitte Juni für mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt. Screenshot/flightradar24.com

Die Aufregung am frühen Morgen des 15. Juni war gross: Wegen einer technischen Störung hatte die Flugsicherung Skyguide den gesamten Luftraum vorübergehend gesperrt. Der Himmel über der Schweiz war während Stunden wie leer gefegt – wie zuletzt 2010, als der isländische Vulkan Eyjafjallajökull ausbrach und den europäischen Flugverkehr auf den Boden zwang. Da an den Flughäfen in Zürich und Genf die Flugzeuge weder starten noch landen konnten, wurden verschiedene Flieger in Nachbarländer umgeleitet. Entsprechend gross war das Chaos bei den Passagieren.

Nun zeigt eine am Montag veröffentlichte unabhängige Untersuchung, die das Verkehrsdepartement (Uvek) in Auftrag gegeben hatte: Der Entscheid von Skyguide, den Luftraum während rund 5 Stunden zu schliessen, war «angemessen». Der Grund: Es konnte nicht vorhergesagt werden, wie gravierend die Störung ist und wann sie behoben werden kann. Auch komme die Untersuchung zum Schluss, dass Skyguide ein «umfassendes Krisenmanagement» etabliert habe – und dieses am 15. Juni auch «effizient und effektiv» angewandt wurde, wie es in einer Mitteilung heisst.

Software war nicht aktuell

Ausserdem bestätigt die Untersuchung, die das Beratungsunternehmen Accenture durchgeführt hatte, dass die Störung durch einen Mangel bei einem Netzwerk-Switch ausgelöst wurde. Demnach verfügte die Netzwerkkomponente nicht über die aktuelle Software-Version.

Der Aktualisierungsprozess der Luftsicherung funktioniere zwar, sei aber zu risikoorientiert und konservativ, kritisierte Accenture. Der Prüfer vermutet, dass der Vorfall mit einem früheren Update «möglicherweise» hätte verhindert werden können. Auch habe Skyguide für ihr Netzwerk keine «lückenlose Überwachung». Damit hätte der Fehler allenfalls rascher analysiert und die Störung schneller behoben werden können.

14 Empfehlungen für Skyguide

Accenture listet im Bericht 14 Empfehlungen auf. Sie zielen gemäss Uvek darauf ab, die Zeitspanne zwischen dem Ausfall und der Wiederaufnahme der Flugsicherung zu verkürzen. Dazu zählt etwa der Aufbau eines sogenannten Betriebskontinuitätsmanagements, um die kritischen Prozesse und Systeme besser zu schützen. Auch soll Skyguide im Rahmen einer Notfallwiederherstellungsstrategie Massnahmen erarbeiten, die nach dem Ausfall von IT-Komponenten eingeleitet werden.

Skyguide selbst hatte den Vorfall bereits intern untersucht und damit begonnen verschiedene Massnahmen umzusetzen. Auch hatte die Flugsicherung das Uvek über die Untersuchungsergebnisse informiert. Dieses wollte «aufgrund der Tragweite des Vorfalls» die Resultate noch extern prüfen lassen. Accenture bestätigt nun, dass Skyguide den Vorfall «sorgfältig und detailliert» aufgearbeitet hat. Die im internen Bericht identifizierten Punkte und Empfehlungen seien valide und sinnvoll.

Skyguide wiederum will die neuen Empfehlungen des Prüfers umsetzen, «damit die hohe Sicherheit der kommerziellen Luftfahrt in der Schweiz erhalten und die Flugsicherung auch bei wachsender Komplexität robust genug bleibt».