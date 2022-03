Nächste Weltausstellung: Bundesrat genehmigt 18 Millionen Franken

Expo 2025 Weltausstellung in Japan: Die Schweiz möchte sich von ihrer Schoggiseite zeigen An der nächsten Weltausstellung in Japan möchte sich die Schweiz als innovatives und nachhaltiges Land präsentieren. Für den Auftritt hat der Bundesrat knapp 18 Millionen Franken genehmigt. 18.03.2022, 10.47 Uhr

Der Schweizer Pavillon an der Expo in Dubai stiess auf viel Interesse. HO/Präsenz Schweiz

Noch bis Ende Monat ist die Schweiz an der Weltausstellung in Dubai vertreten. Doch bereits plant der Bund den Auftritt an der nächsten Expo in Osaka im Jahr 2025. Am Freitag hat der Bundesrat die Kreditbotschaft über die Teilnahme der Schweiz genehmigt. Das Kostendach für den Schweizer Auftritt beträgt 17,6 Millionen Franken, wie das Aussendepartement in einer Mitteilung schreibt. Nun muss das Parlament grünes Licht geben.