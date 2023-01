EU-Politik? Fehlanzeige! Worüber Berset, Cassis & co am WEF reden

Europapolitik Die Ukraine kommt vor Brüssel: Warum der Bundesrat am WEF in Davos das ungeliebte EU-Dossier umschifft Elf EU-Kommissare aus Brüssel sind da und sechs von sieben Bundesratsmitgliedern. Doch über das künftige Verhältnis Schweiz-EU wird kaum geredet am WEF. Nach Aufbruchsstimmung im Dezember tritt Bern im ungeliebten Dossier wieder auf die Bremse. Stefan Bühler, Remo Hess (Brüssel) Jetzt kommentieren 16.01.2023, 05.00 Uhr

Vor zwei Jahren besuchte Ursula von der Leyen (links) die damalige Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga am Rande des WEF. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Sie werden sich begegnen, das ist fast unvermeidlich. An der offiziellen Eröffnung des WEF in Davos werden am Dienstag sowohl Bundespräsident Alain Berset als auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Ansprache halten. Zumindest ein Handshake hinter den Kulissen ist da unvermeidlich. Ein ausführlicheres Treffen der beiden, bei dem auch die laufenden Sondierungen über das künftige Verhältnis Schweiz-EU zur Sprache kommen, ist aber bisher nicht vorgesehen. In der Mitteilung des Bundesrats über die geplanten Meetings des Bundesrats in Davos, die am Freitag verschickt wurde, kommt von der Leyen nicht vor.

Auch bei den übrigen Bundesratsmitgliedern stehen andere Themen als die Europapolitik im Vordergrund. Aussenminister Ignazio Cassis zum Beispiel stelle «die Fortführung des Schweizer Engagements zum Wiederaufbau der Ukraine ins Zentrum seiner Gespräche am WEF-Jahrestreffen». Ein Austausch mit einem der elf EU-Kommissare, die im Kongresszentrum in Davos diese Woche ein und aus gehen, ist in der Agenda des im EU-Dossier federführenden Magistraten nicht eingetragen.

Der neue Energieminister Albert Rösti und Wirtschaftsminister Guy Parmelin ihrerseits widmen sich der Versorgungssicherheit im Energiebereich. Dies schon am Montag beim Treffen mit dem deutschen Vizekanzler Robert Habeck. Die neue Finanzministerin Karin Keller-Sutter vernetzt sich mit Amtskollegen und Vertreterinnen der Finanzwelt. Und Verteidigungsministerin Viola Amherd besucht die Militärangehörigen, die das WEF schützen. Zudem diskutiert sie die Sicherheit im Norden des Kosovo mit dessen Ministerpräsident Albin Kurti. Europapolitik ist für den Bundesrat am WEF bestenfalls Nebensache.

Feilschen um Halbsätze in einer gemeinsamen Erklärung

Gut möglich, dass es auf höchster Ebene derzeit aber auch gar nichts zu bereden gibt. Ihren für die Schweiz zuständigen Vizepräsidenten Maros Sefcovic nimmt Kommissionschefin von der Leyen jedenfalls nicht nach Davos mit. Der Schluss liegt nahe: Nachdem Brüssel und in Bern auch Cassis' Aussendepartement zuletzt Aufbruchsstimmung verbreiteten, herrscht nun wieder Flaute im wichtigsten aussenpolitischen Dossier.

Tatsächlich berichten mehrere unabhängige Quellen von Querelen über eine gemeinsame Erklärung zum Stand der Sondierungsgespräche. Demnach hat Brüssel im November einen Text vorgeschlagen, der im Aussendepartement grundsätzlich auf Wohlwollen stiess. Nach der Europaklausur des Bundesrates sah aber alles plötzlich wieder anders aus. Nun werkeln die Schweizer auf ihrer Seite an dem Text herum und versuchen, passende Formulierungen zu finden. Dass es aufs WEF hin noch reicht, scheint ausgeschlossen. Das dürfte auch der Grund sein, weshalb es zu keinem hochrangigen Treffen kommt, wo man die gemeinsame Erklärung verabschieden könnte.

Stattdessen laufen die Gespräche nächste Woche eine Ebene tiefer weiter, wenn Staatssekretärin Livia Leu für die nunmehr 7. Sondierungsrunde in Brüssel sein wird. Dem Vernehmen nach soll es diesmal unter anderem um die neuen Abkommen gehen, welche die Schweiz gerne in das erweiterte Paket hineinpacken möchte. Konkret geht es um ein Energieabkommen, ein Gesundheitsabkommen und eines zur Lebensmittelsicherheit.

Streitpunkte: Strommarktliberalisierung und Patientenfreizügigkeit

Aber auch hier gibt es schwierige Punkte zu klären, bevor Verhandlungen überhaupt losgehen dürften: Zum Beispiel, wie es um die von der EU geforderte Vollliberalisierung im Energiebereich steht, welche für die Schweiz bislang ein rotes Tuch war. Jetzt, in Zeiten explodierender Energiepreise, dürfte eine weitere Privatisierung politisch noch weit weniger Chancen haben als 2017, als zum letzten Mal offiziell über ein Energieabkommen geredet wurde.

Ebenfalls grosse Sprengkraft hat die Frage der Patientenfreizügigkeit im Rahmen eines Gesundheitsabkommens, welche die Behandlung von Kranken aus der EU in Schweizer Spitälern möglich machen würde. Bei früheren Diskussionen hatte die EU jeweils die gegenseitige Öffnung im Gesundheitssektor gefordert. Ob das immer noch der Fall ist, ist unklar.

Wie lange die Sondierungsgespräche noch brauchen werden, ist momentan nur schwer abzuschätzen. Im Prinzip wäre der Plan des Bundesrates gewesen, noch vor den Wahlen im Oktober ein neues Verhandlungsmandat zu verabschieden und die Gespräche zügig aufzunehmen, sodass noch vor der Neubestellung der EU-Kommission im Herbst 2024 abgeschlossen werden könnte. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt hingegen: Im EU-Dossier braucht alles meist viel länger als ursprünglich gedacht.

