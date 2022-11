Oberster Forscher: Auschluss von Horizon schadet der Wirtschaft

Seit einem Jahr ist die Schweiz vom EU-Forschungsprogramm Horizon ausgeschlossen. Matthias Egger, Präsident des Forschungsrats, sagt, dass sich die Schäden nicht nur an den Hochschulen, sondern auch in der Wirtschaft zeigen. Er hat eine klare Botschaft an den Bundesrat.

Stefan Bühler Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr