Blocher will Arbeitsgruppe zur Fusion der Auns leiten

Europapolitik Blocher will Arbeitsgruppe zur Fusion der Auns und des EU-No-Komitees leiten An einer Tagung der Aktion für eine unabhängige Schweiz (Auns) sprach sich Christoph Blocher für eine Fusion der europakritischen Kräfte aus. Er will sich selbst dafür zur Verfügung stellen. 28.08.2021, 14.25 Uhr

Christoph Blocher will eine Arbeitsgruppe zur Fusion des EU-No-Komitees und der Auns leiten. Keystone

Die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (Auns) könnte bald mit dem EU-No-Komitee fusionieren. Die Pläne dazu stellte Alt-Bundesrat Christoph Blocher – Gründungsmitglied beider Organisationen – an einer Versammlung der Auns am Samstag in Bern vor. Wie der «TagesAnzeiger» berichtete, will Blocher dabei selbst eine aktive Rolle einnehmen.