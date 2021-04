EU-Verhandlungen Parmelin zum Rahmenabkommen: «Bundesrat denkt schon lange über Alternativen nach» Bundespräsident Guy Parmelin wird nächste Woche die Position der Schweiz in Brüssel vertreten. Im Vorfeld will er keine allzu grossen Erwartungen wecken. 18.04.2021, 09.33 Uhr

Bundespräsident Guy Parmelin reist am 23. April nach Brüssel. Keystone

(agl) Er werde in Brüssel nicht «Boris Johnson spielen», der im letzten Moment einen Deal an Land zieht, sagte Parmelin gegenüber der Zeitung «Le Matin Dimanche». Die Situation der Schweiz sei mit dem Brexit nicht vergleichbar, so der Bundespräsident. Die Schweiz wolle nicht aus einem Abkommen aussteigen, sondern eine Lösung finden, um es weiterzuentwickeln.