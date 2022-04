Bundesgericht: Renitenzhaft für abgewiesene Asylsuchende zu lange

EU-Recht geht vor Renitenzhaft für abgewiesene Asylsuchende laut Bundesgericht zu lang Das Gesetz sieht für abgewiesene Asylsuchende, die sich der Rückführung in ein Dublin-Land verweigern, eine Renitenzhaft von bis zu drei Monaten vor. Zu lange, stellt das Bundesgericht nun klar. 05.04.2022, 13.00 Uhr

Haft für abgewiesene Asylbewerber: Bei der Umsetzung der Dublin-Verträge gilt EU-Rechtsprechung. Keystone

Die Schweiz muss sich bei der sogenannten Renitenzhaft für abgewiesene Asylbewerber an die EU-Rechtsprechung halten. Diesen Grundsatzentscheid kommunizierte das Bundesgericht am Dienstag. Das Schweizer Gesetz sieht eine Haftdauer von maximal drei Monaten vor. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat die zulässige Haftdauer aber enger begrenzt: Sobald der Rückführungsentscheid rechtskräftig wird, darf die Person noch maximal sechs Wochen in Haft behalten werden.