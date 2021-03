EU-Rahmenabkommen Operation Libero will Volk abstimmen lassen Nachdem das Rahmenabkommen mit der EU vor dem Aus steht, soll das Volk darüber abstimmen können. Das fordert Operation Libero. Es sei an der Zeit, dass die Europapolitik demokratischer werde. 23.03.2021, 09.47 Uhr

Wie weiter mit dem Rahmenabkommen? Bundesrat Ignazio Cassis und Chef-Unterhändlerin Livia Leu. Keystone

(abi) Das Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU steht vor dem Aus. Bundesrat Ignazio Cassis führt offenbar Gespräche darüber, wie der EU-Rahmenvertrag beerdigt werden kann. Nun schaltet sich die politische Bewegung Operation Libero in die Diskussion ein. Es brauche dringend eine breite, vertiefte, intensive und vor allem ehrliche Diskussion über den Platz der Schweiz in Europa, erklärte Operation Libero in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung. Das gehe nur mit einer Volksabstimmung zum Rahmenabkommen – und zwar unabhängig vom Ausgang der Nachverhandlungen.