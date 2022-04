Ernstfall Bund regelt Jodverteilung neu: Viele Haushalte kriegen keine Tabletten mehr für daheim Die Verteilung der Jodtabletten war immer wieder umstritten. Nun bekommen weniger Haushalte die Tabletten direkt zugeschickt. Dies, weil das KKW Mühleberg abgeschaltet wurde. 13.04.2022, 10.54 Uhr

Die Jodtabletten müssen im Ernstfall rasch eingenommen werden. Keystone

Nach der Abschaltung des Kernkraftwerks Mühleberg sollen Haushalte im Umkreis von 50 Kilometern auch keine Jodtabletten mehr für daheim erhalten. Der Bundesrat hat am Mittwoch an seiner Sitzung eine entsprechende Änderung der Jodtabletten-Verordnung in die Vernehmlassung geschickt. Für die Bevölkerung soll weiterhin ein Jodtablettenvorrat vorhanden sein, dieser wird aber bei den Kantonen gelagert und «erst bei Bedarf an die Bevölkerung abgegeben», wie es in der Mitteilung heisst. Dies ist auch in allen anderen Gemeinden so, die nicht im entsprechenden Radius eines aktiven Atomkraftwerks liegen.