AHV und IV: Ergänzungsleistungen-Bezug steigt auch 2021

Sozialversicherungen Renten reichen nicht zum Leben: Jede achte Person bei der AHV und jede zweite bei der IV brauchen mehr Geld 345'000 Personen bezogen in der Schweiz letztes Jahr Ergänzungsleistungen – in der Höhe von 5,4 Milliarden Franken. Bei der Bezugsquote gibt es grosse Unterschiede zwischen den Kantonen. 16.06.2022, 15.29 Uhr

Schweizweit braucht jede achte AHV-Bezügerin Ergänzungsleistungen, da die Rente die minimalen Lebenskosten nicht deckt. Keystone

Jede achte AHV-Bezügerin und gar jeder zweite IV-Bezüger hat Ende 2021 eine Ergänzungsleistung bezogen - insgesamt sind das 345'000 Personen. Bezugsberechtigt sind Personen mit einer AHV- oder IV-Rente, die in der Schweiz wohnen und deren Einkommen die minimalen Lebenskosten nicht decken kann. Jährlich steigt die Zahl der Personen, die Ergänzungsleistungen beziehen: 2021 waren es 1 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit liegt die Zunahme unter dem jährlichen Durchschnitt von rund 2 Prozent, wie das Bundesamt für Sozialversicherungen am Donnerstag mitteilte.

Anstieg bei der IV ist erstmals grösser als bei der AHV

5,4 Milliarden Franken gaben der Bund und die Kantone für die Ergänzungsleistungen aus. Das ist 1,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Erstmals stieg die Zahl der Bezügerinnen stärker bei der IV (plus 1,9 Prozent) als bei der AHV (plus 0,5 Prozent). Das Bundesamt für Sozialversicherungen erklärt dies zum einen mit der covidbedingten Übersterblichkeit, zum anderen mit der Ergänzungsleistungen-Reform, die Anfang 2021 in Kraft trat.

Ergänzungsleistungen zur AHV bezogen 224’000 Rentnerinnen und Rentner. 179’000 von ihnen leben zu Hause; sie erhielten durchschnittlich 1127 Franken im Monat. 45’000 wohnen in einem Heim – dort lag der Durchschnitt bei 3309 Franken pro Monat.

Bei der Invalidenversicherung bezogen 121’000 Personen Ergänzungsleistungen. Mit 99’000 wohnt die grosse Mehrheit zu Hause; 1318 Franken erhielten sie monatlich. Die 22’000 im Heim lebenden Personen bekamen im Durchschnitt 3771 Franken.

Zwischen 7 und 20 Prozent: Bezugsquoten variieren stark

Im Tessin und in den Westschweizer Kantonen ist der Anteil an Personen, die Ergänzungsleistungen beziehen, höher als in der Deutschschweiz. Bundesamt für Sozialversicherungen

Grosse Unterschiede zeigen sich bei den Kantonen: Spitzenreiter ist der Kanton Basel-Stadt, wo gar jede fünfte Person mit einer AHV-Rente auch Ergänzungsleistungen bezieht. Hohe Bezugsquoten von über 15 Prozent haben auch die Westschweizer Kantone und das Tessin. Die tiefste Bezugsquote verzeichnet der Kanton Appenzell Innerrhoden mit 7 Prozent. Ebenfalls niedrige Bezugsquoten unter 9 Prozent haben die Kantone Nidwalden, Graubünden, Wallis und Zug. (aka)