Bündner Wahlen: Mitte fährt grosse Verluste ein

Erdrutschsiege Bündner Wahlen: SVP und Linke mit grossen Gewinnen, Mitte mit grossen Verlusten Das 120-köpfige Bündner Parlament sieht nach diesem Sonntag komplett anders aus. Die Parteien in der Mitte fahren grosse Verluste ein, die Polparteien legen kräftig zu. 15.05.2022, 17.55 Uhr

Gruppenbild wieder mit Dame: Der Bündner Regierungsrat ist nach dem Wahlsonntag kein reiner Männerclub mehr Keystone

Das neue Wahlsystem mischelt die Karten in der Bündner Politik neu. Bei den Grossratswahlen kommt es zu grossen Gewinnen – und auch Verlusten. Stärkste Fraktion bleibt weiterhin die Mitte. Allerdings büsste sie 19 ihrer bisher 53 Sitze ein und kommt neu auf noch 34. Dahinter folgen mit jeweils 27 Mandaten FDP (-12 Sitze) und SP/Grüne (+8 Sitze). Die SVP gewinnt 13 Sitze und hat neu deren 25. Von 2 auf 7 Sitzen konnten sich die Grünliberalen steigern.

Hintergrund dieser erdrutschartigen Verschiebungen im Grossrat ist die Abkehr vom Majorzwahlsystem. Nachdem das Bundesgericht dieses zumindest in einigen, grösseren Wahlkreisen als verfassungswidrig beurteilte, schwenkte der Kanton auf den doppelten Pukelsheim um. Dabei wird die Parteistärke über das gesamte Kantonsgebiet besser im Parlament abgebildet. Davon profitieren in der Regel kleinere Parteien, deren Stimmen im Majorzwahlverfahren sonst einfach verloren gegangen sind. Verliererinnen sind dabei oft die Mitteparteien. Diverse andere Kantone wählen schon im gleichen Verfahren.

Die neuen Machtverhältnisse im Parlament drücken nicht auf die Regierung durch. Diese wurde – traditionell im Majorzverfahren – am Sonntag ebenfalls neu bestellt. Dabei hat die Mitte weiterhin 3 Sitze, FDP und SP je einen. Die SVP ist mittlerweile seit 14 Jahren nicht mehr in der Regierung. Dafür zieht nach vier Jahren mit Carmelia Maissen (Mitte) wieder eine Frau in die Regierung ein.

SVP gewinnt auch im Kanton Glarus

Im Aufwind ist die SVP im Kanton Glarus. Dort gewinnt die Partei im Kantonsparlament zwei Sitze hinzu – auf Kosten der Mitte. Sie bleibt mit 18 Sitzen die stärkste Kraft. Die Mitte kommt noch auf 12 Sitze, während die FDP 11 Vertreter ins Parlament schicken darf.

Auf der linken Seite gibt es nur wenig Bewegung. Die Grüne rückt zur SP auf. Beide kommen auf 8 Sitze. Ihr Sitzgewinn geht aber zu Lasten der GLP, die einen Sitz verliert und noch 3 Parteivertreter stellt. (rwa/mg)