Entgleisungen Schweizer Coronaskeptiker attackieren KZ-Gedenkstätte Weil eine deutsche KZ-Gedenkstätte für eine Ausstellung den Zugang auf 2G beschränken musste, geriet sie in die Kritik von Coronaleugnern. Dabei kommen zahlreiche Mails aus der Schweiz. 14.12.2021, 07.36 Uhr

Das Lagertor des ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald. Keystone

Auch in Ausstellung der Gedenkstätte des KZ Buchenwald gilt mittlerweile 2G. Das ist eine Verordnung der Behörden. Und das sorgt für Entrüstung in Kreisen der Querdenker. Ausgerechnet, so die Logik dieser massnahmenkritischen Kreise, eine Stätte, die ein Mahnmal gegen die Ausgrenzung sein sollte, betreibe nun Ausgrenzung. Von hunderten Mails und Kommentaren berichtet das deutsche Magazin «Spiegel».