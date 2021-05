Entdeckung Armee versteigerte unwissentlich Flugzeuge mit radioaktivem Material In den Triebwerken alter Schweizer Militärflugzeuge wurde leicht radioaktives Material entdeckt. Die Armee, welche die Flugzeuge nach ihrem Einsatz versteigerte, musste alle neuen Besitzer ausfindig machen. 05.05.2021, 13.40 Uhr

Die Armee versteigerte vor über 30 Jahren 20 Flugzeuge des Typs C-3605. Keystone

(agl) Im Jahr 1987 versteigerte die Armee zwanzig ausgediente Militärflugzeuge vom Typ C-3605. Sie befinden sich heute in der Schweiz und im Ausland, bei privaten Besitzern sowie bei Museen. Mehr als 30 Jahre nach dem Verkauf wurde bei Routinekontrollen in einem Entsorgungsbetrieb festgestellt, dass in den Triebwerken der Flugzeuge leicht radioaktives Material enthalten ist. Wie es in einer Mitteilung der Armee vom Mittwoch heisst, zeigten Untersuchungen, dass der Hersteller radioaktives Thorium genutzt hatte, um damit die Festigkeit der Triebwerksteile bei hohen Temperaturen zu gewährleisten.