Solaroffensive steht: Parlament ist sich einig

Energiewende Solaroffensive steht: Ständerat schliesst sich Nationalrat an Der Ständerat macht den Weg frei für mehr inländischen Winterstrom. Er hat den Änderungen des Nationalrats zugestimmt. Damit ist die Solaroffensive in trockenen Tüchern. 27.09.2022, 11.26 Uhr

Nun ist klar, wo Solaranlagen gebaut werden sollen. Keystone

Nachdem der Nationalrat am Montag bei der Solaroffensive kräftig Gegensteuer gegeben hat, lag der Ball am Dienstag wieder beim Ständerat. Dieser schloss sich den Vorschlägen der grossen Kammer kommentarlos an – «im Sinne eines Kompromisses», wie Berichterstatterin Elisabeth Baume-Schneider (SP/JU) sagte. Sie sprach von einer «verträglichen Lösung».