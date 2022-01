Geothermie: Jurassische Regierung führt Pilotprojekt fort

Energiewende Geothermie: Jurassische Regierung hält an wichtigem Pilotprojekt fest Der Kanton Jura führt sein Tiefengeothermieprojekt Haute-Sorne fort. Allerdings verstärkt er die Sicherheitsauflagen. Der Bund spricht von einem wegweisenden Entscheid für die Geothermie. 27.01.2022, 10.50 Uhr

Geothermieprojekte sind nicht frei von Tücken, wie frühere gescheiterte Projekte zeigen. (Symbolbild) Keystone

Das Projekt von Geo-Energie Suisse soll langfristig rund 6’000 Haushalte mit Strom versorgen. Produziert wird dieser aus der in den tiefen kristallinen Gesteinen des jurassischen Untergrunds gewonnenen Wärme. Wichtig ist das Pilotprojekt auch über Jura hinaus. Damit soll auch hierzulande «die technische Machbarkeit von stimulierten geothermischen Systemen» gezeigt werden, wie das Bundesamt für Energie (BFE) in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. Dadurch soll die Technologie in anderen Landesteilen eingesetzt werden.

Lange Zeit ruhten in der Schweiz grosse Hoffnungen auf der Geothermie. Auch bei der Energiestrategie 2050 des Bundesrates spielt diese eine wichtige Rolle für den künftigen Stromverbrauch. Doch seit die mit grossen Hoffnungen lancierten Projekte in Basel, St.Gallen und Zürich gescheitert sind, ist es still geworden um die Geothermie. Auch aus diesem Grund spricht das BFE von einem «wegweisenden Entscheid» des Kantons.

Bund stellt 90 Millionen zur Verfügung

Die jurassische Regierung hatte am Donnerstag bekannt gegeben, dass sie am Geothermieprojekt festhält. Sie möchte zusätzliche Sicherheitsauflagen festlegen und die Kommunikation verstärken. Damit soll auch Kritik aus der Bevölkerung begegnet werden.

Aufgrund der hohen Planungsqualität des Projekts und der getroffenen Massnahmen, um das Risiko zu minieren, hat das BFE bereits im Sommer 2020 einen Explorationsbeitrag von bis zu 90 Millionen Franken bewilligt. Auch wird es die weiteren Arbeiten begleiten und den Kanton unterstützen. (rwa)