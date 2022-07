Energiewende Der Krieg in der Ukraine verleiht Klimaanliegen neuen Schub Der Krieg in der Ukraine und die Abhängigkeit von russischem Gas führt zu mehr Unterstützung für die Klimawende. Auch ein Verbot von Öl- und Gasheizungen findet eine Mehrheit. 29.07.2022, 12.51 Uhr

Heizen mit Öl: ETH-Forschende sehen die Gelegenheit für eine Zeitenwende gekommen. Keystone

Zeitenwende. Immer wieder wird dieses Wort im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine bemüht. Meistens ist damit Ungutes gemeint. Forscher der ETH Zürich nähren nun die Hoffnung, dass es auch zu einer positiven Zeitenwende kommen könnte: Eine in der Klimapolitik. Mittels einer Umfrage wollten sie herausfinden, wie der Krieg und die damit verbundene Energiekrise die Ansichten bezüglich Energiewende verändert haben.

Und bei den Befragten zeigte sich tatsächlich ein gesteigerter Wille, die Probleme rascher und entschlossener anzupacken. Die spürbare Abhängigkeit von russischem Gas und der Kriegsschrecken hat in den Köpfen zahlreicher Schweizerinnen und Schweizer offensichtlich zu einem Umdenken geführt. Bei allen abgefragten Themenpunkten gaben meist rund 20 oder mehr Prozent an, dass ihre Unterstützung für das Anliegen seit dem Krieg in der Ukraine gestiegen ist.

Der Ölheizung soll es an den Kragen gehen

Abgefragt wurden unter anderem administrative und finanzielle Erleichterungen für alternative Energien, Fördermassnahmen, aber auch ein Verbot von Neuwagen mit Verbrennungsmotoren. Die meisten davon erhalten Support aus der Bevölkerung.

Besonders hervor heben die Studienautoren die grosse Unterstützung für ein Verbot von Neuinstallationen von Öl- und Erdgasheizungen bereits auf das Jahr 2025. Rund zwei Drittel aller Befragten sind eher oder ganz dafür. Ausser bei Wählerinnen und Wählern der SVP geniesst es bei Anhängern aller anderen grossen Parteien eine Mehrheit. Rund ein Viertel gab an, dass ihre Unterstützung für diese Massnahme wegen des Kriegs gestiegen sei.

Eine deutliche Mehrheit möchte neue Öl- und Gasheizungen bereits ab 2025 verbieten. www.sciencedirect.com

Auch bei Hausbesitzern findet dieses faktische Öl-Heizungs-Verbot eine Mehrheit. Das könnte erheblich zur CO 2 -Reduktion beitragen, schreiben die Studienautoren. Der Gebäudesektor sei für rund 24 Prozent der entsprechenden Emissionen verantwortlich. Allgemein seien die Ergebnisse aus der Befragung für die Klimapolitik «ermutigend», bilanzieren die Autoren. Befragt wurden im April 1000 Schweizerinnen und Schweizer.

Eine Umfrage rettet noch keine Klima, das wissen auch die Klimaforscher. Politikerinnen und Politiker sollen sich durch diese Ergebnisse «ermutigt fühlen» und die Gelegenheit für einen «ehrgeizigen politischen Wandel» nutzen, schreiben sie.

Einen Grund, nun gleich sämtliche Klimademos abzublasen, sehen die Autoren aber nicht. Es gebe keine Garantie dafür, dass die demografisch ermittelte Unterstützung sich auch in realen Massnahmen niederschlage. Gerade eine Rezession und damit verbundene Stützungsmassnahmen könnten auch «gemischte Ergebnisse» in Bezug auf die Klimapolitik auslösen. Die Gelegenheit zur Zeitenwende sei aber durchaus gegeben, so die ETH-Forscher. (mg)