Umweltallianz: Energie muss eingespart und besser genutzt werden

Energiewende 2035 Die Umweltallianz will mit der Energiewende Klima und Arten schützen Der Umweltallianz fordert, dass die Energieversorgung hierzulande bereits 2035 klimaneutral sein soll. Sie will die Klima- und Biodiversitätskrise dank einer gesteigerten Energieeffizienz sowie zusätzlichen Investitionen und Anreizen von Seiten der Politik überwinden. 27.06.2022, 12.08 Uhr

Die Schweiz braucht für die Energiewende laut den Umweltorganisationen einen «sprintmässigen Ausbau der Fotovoltaik». (Symbolbild) Keystone

Brände, Hungersnöte und Überschwemmungen häufen sich weltweit. Gleichzeitig nimmt die biologische Vielfalt immer stärker ab. Um die Klima- und Biodiversitätskrise abzuwenden, will die Umweltallianz die Energiewende so rasch wie möglich vollziehen: Bis 2035 soll die Schweiz netto keine CO 2 - Emissionen ausstossen. Am Montag hat die Allianz bestehend aus WWF, VCS, Greenpeace, Schweizerische Energie-Stiftung (SES), Pro Natura und Birdlife Schweiz ihre Pläne zur Energiewende vorgestellt.

Ein grosser Hebel besteht beispielsweise bei Einsparungen und einer effizienteren Nutzung der Energie, wie Anders Gautschi, Geschäftsleiter des VCS, vor den Medien ausführte: «Die eingesparte Energie ist die billigste und naturverträglichste.» Viel Energie werde in der Schweiz verschwendet, weil etwa Gebäude schlecht isoliert seien oder Unternehmen ihr Stromsparpotenzial nicht kennen oder nicht nutzten. Gautschi ist überzeugt: «Insgesamt kann durch Suffizienz und Effizient der Gesamtenergieverbrauch der Schweiz bis 2035 um 41 Prozent reduziert werden.»

Als weitere Massnahme fordert die Umweltallianz, dass die Schweiz den Anteil der erneuerbaren Energien zügig ausbaut. Iris Menn, Geschäftsleiterin von Greenpeace Schweiz, plädierte denn auch für einen «sprintmässigen Ausbau der Fotovoltaik». Grosses Potenzial für Fotovoltaik-Anlagen bestehe vor allem auf bestehenden Bauten, wie Lärmschutzwänden, Parkplatzüberdachungen, Lawinenverbauungen oder Staumauern. Insgesamt brauche es aber einen «ausgewogenen Mix aus einheimischen erneuerbaren Energieträgern».

Konflikte zwischen Nutzen und Naturschutz früh angehen

Aus Sicht von Thomas Vellacott, Geschäftsleiter des WWF Schweiz, stellt die Energiewende eine Investition dar, von der auch die Wirtschaft profitiert. Bis 2050 beliefen sich die Klima- und Gesundheitskosten auf mindestens 150 Milliarden Franken. «Dem stehen Netto-Aufwendungen von 55 Milliarden gegenüber», rechnete Vellacott vor. Zudem habe eine Studie von Greenpeace und der Fachhochschule ZHAW gezeigt, dass die Energiewende bis 2035 zusätzliche sind 20’000 bis 40’000 Vollzeitstellen schaffen könnte.

Neben der Klimakrise betonten die Vertreter der Umweltorganisationen den zunehmenden Verlust der Biodiversität. Die Krisen würden eng miteinander zusammenhängen und sich gegenseitig verstärken. Um so wichtiger sei es, dass die Energiewende im Einklang mit der Biodiversität stattfinde. «Zielkonflikte zwischen Nutzen und Schutz müssen früh angegangen werden», forderte Gautschi. Vor allem beim Ausbau der Wasser- und Windkraft gelte es deshalb, künftige Standorte und Projekte weitsichtig zu planen.

Oft wird den Umweltverbänden vorgeworfen, dass sie mit Beschwerden den Ausbau erneuerbarer Energieträger bremsen. Anders Gautschi hielt dem entgegen, dass zwischen 2010 und 2020 im Schnitt weniger als sechs Beschwerden pro Jahr gegen Energieprojekte eingegangen seien. Im gleichen Zeitraum seien dafür 110’000 neue Energieprojekte realisiert worden. «Wir wollen zeigen, dass eine rasche, sichere und umweltverträgliche Energiewende möglich ist», so der Geschäftsführer des VCS.

Anreize für Bevölkerung

Zu guter Letzt unterstrichen die Umweltorganisationen, dass die Politik bei der Energiewende in der Verantwortung steht. Zwar könne die Bevölkerung mit Massnahmen, die insgesamt «nicht schmerzhaft» seien, zur Wende beitragen, so Gautschi. Doch die Verantwortung für Suffizienz dürfe nicht nur dem Individuum übertragen werden. Es brauche auch politische und ökonomische Rahmenbedingungen in Form von Anreizen, um energieschonende Verhaltensänderungen zu unterstützen und zu fördern.

Als Beispiel dafür nannte Raffael Ayé, Geschäftsführer von Birdlife Schweiz, den Stromsparfonds in Basel-Stadt. Der Stadtkanton erhebt Lenkungsabgaben auf Strom, die in den Fonds fliessen und den Konsumenten dann wieder zugutekommen. Wer wenig Strom braucht, bezahlt wenig Lenkungsabgabe, bekommt aber gleich viel Geld zurück wie Vielverbraucher. Das soll die Bevölkerung zum sparsamen Umgang mit Strom motivieren.