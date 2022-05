Energieversorgung Strom- und Gaskrise: Bundesrat verstärkt Überwachung der Versorgungslage Die Strom- und Gasversorgung soll hierzulande besser überwacht werden. Dadurch möchte der Bundesrat besser gerüstet sein für den Krisenfall. 04.05.2022, 12.06 Uhr

Gerüstet für eine mögliche Stromkrise: Bundesrat verstärkt Aufsicht über Versorgungslage. (Symbolbild) Keystone

Seit dem Krieg in der Ukraine steigt die Nervosität in Europa, dass Gas und Strom bald noch teurer und knapp werden könnte. Die Schweiz soll für einen Krisenfall besser gerüstet sein. Dazu hat der Bundesrat bereits verschiedene Massnahmen vorgestellt. Nun erhält die wirtschaftliche Landesversorgung auch ein neues Monitoringsystem. Das hat die Landesregierung am Mittwoch beschlossen.

Die Pläne waren in der Vernehmlassung unbestritten. Das Monitoring soll Informationen über die aktuelle Versorgungs- und Marktsituation in der Schweiz liefern, wie es in einer Mitteilung des Wirtschaftsdepartements (WBF) heisst. Darin soll die zuständige nationale Netzgesellschaft Swissgrid auch aufzeigen, wie lange die Schweiz ohne Stromimporte auskommt. In Betrieb gehen soll das neue System Ende Jahr.

Ziel ist es, dass der Bund rasch Massnahmen ergreifen kann für den Krisenfall. Laut Mitteilung könnten das Sparappelle, aber auch Einschränkungen beim Energieverbrauch, Kontingente bis hin zu Netzabschaltungen sein.

Krisenintervention bei Gasengpass

Tätig wird der Bundesrat auch bei der Gasversorgung. Für den Fall einer möglichen Mangellage bildet er eine Organisation zur Krisenintervention. Auf Kritik stiess in der Vernehmlassung jedoch, dass damit der Verband der Schweizerischen Gasindustrie betraut werden soll. Bemängelt wurden die fehlende Unabhängigkeit und ein nicht regulierter Gasmarkt. Der Bund prüft nun Alternativen.

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und der unsicheren Versorgungslage erteilt er dem Verband nun doch – befristet für ein Jahr – die Aufgabe, eine solche Organisation zu bilden. Um den Vorbehalten Rechnung zu tragen, werden auch Vertreter der Gasverbraucher einbezogen. (rwa)