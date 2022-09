Demo in Birr: Klimastreik kritisiert neues Notkraftwerk

Energieversorgung Klimastreik ruft zur Demo gegen das Notkraftwerk in Birr auf Dem Klimastreik ist das Notkraftwerk in Birr ein Dorn im Auge. Der Betrieb mit Öl und Gas schädige die Umwelt und die Gesundheit. Die Organisation kündigt nun Widerstand an. 29.09.2022, 11.44 Uhr

«In Birr wirds stinken»: Die Organisation Klimastreik sorgt sich um die Luft im Aargauischen Birr. Grund dafür ist das neue Gas- und Ölkraftwerk, das der Bundesrat angesichts einer drohenden Strommangellage notfallmässig bewilligt hat. Der Klimastreik kritisiert, dass der Entscheid des Bundesrats «ohne jegliche demokratische Mitsprache» gefallen sei und will dagegen am 8. Oktober in Birr demonstrieren, wie er am Donnerstag mitteilte.