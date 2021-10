Energieeffizienzverordnung geht in Vernehmlassung

Energiepolitik Vernehmlassung zu verschiedenen Verordnungen im Energiebereich eröffnet Ein Paket von Revisionen im Energiebereich geht in die Vernehmlassung. Dazu gehört auch eine neue Berechnungsmethodik der Energieeffizienz-Kategorien von Personenwagen. 12.10.2021, 08.55 Uhr

Das UVEK möchte weniger Autos mit hohem CO 2 -Ausstoss in der höchsten Energieeffienzkategorie haben. Keystone

Die Änderung der Energieeffizienzverordnung ist am Montag in die Vernehmlassung gegangen. Dies teilte das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) am Dienstag mit. Die Vernehmlassung dauert bis am 25. Januar 2022. Ebenfalls in Vernehmlassung gegangen sind zwei weitere UVEK-Vorlagen: die Raumplanungsverordnung und die Niederspannungs-Installationsverordnung.