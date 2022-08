Energiepolitik SVP will Energieministerin Sommaruga durch Ueli Maurer ersetzen Die SVP erhöht den Druck auf Energieministerin Simonetta Sommaruga (SP): Sollte sie nicht sofort auf die Energiekrise reagieren, will ihr die Partei das Dossier wegnehmen. Übernehmen soll SVP-Bundesrat Ueli Maurer. 02.08.2022, 06.47 Uhr

SVP-Fraktionschef erhöht den Druck auf Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Keystone

Die drohende Strommangellage treibt die SVP um. Nun erhöht die Partei den Druck auf Energieministerin Simonetta Sommaruga. «Frau Sommaruga macht ihre Arbeit nicht, sonst wären wir nicht in dieser prekären Lage», sagte SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi am Dienstag in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen.