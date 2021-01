Energiepolitik Schweizerische Energie-Stiftung: Berner SP-Nationalrätin wird neue Präsidentin Die neue Stiftungsratspräsidentin der Schweizerischen Energie-Stiftung (SES) heisst Nadine Masshardt. Die Berner SP-Nationalrätin tritt die Nachfolge ihres Parteikollegen Beat Jans an. 29.01.2021, 08.13 Uhr

Die Bernerin Nadine Masshardt politisiert seit 2013 für die SP im Nationalrat. Keystone

(rwa) Der frühere SP-Nationalrat Beat Jans war im November zum neuen Basler Regierungspräsidenten gewählt worden. Um Interessenskonflikte zu vermeiden, legt er nun sein Amt nieder. Der SES-Stiftungsrat hat an einer ausserordentlichen Sitzung Nadine Masshardt einstimmig zur Nachfolgerin gewählt. Sie tritt ihr Amt nach dem Ende ihrer Mutterschaftspause per Mitte Februar an.