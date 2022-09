Gewerbeverband fordert Massnahmen wegen Energiekrise

Energiekrise Wegen «Staatsversagen»: Gewerbeverband fordert Massnahmen Der Schweizerische Gewerbeverband fordert von der Politik ein Entgegenkommen bei der Bewältigung der Energiekrise. Unternehmen sollen Strom wieder über die Grundversorgung beziehen können. Peter Walthard 12.09.2022, 13.07 Uhr

Er zeigte sich besorgt über die Auswirkungen der Energiekrise: SGV-Präsident Fabio Regazzi (Archiv) Keystone

Die Medienkonferenz des Schweizerischen Gewerbeverbandes (SGV) in Bern liess am Montag Erinnerungen an die dramatischsten Stunden der Coronakrise wach werden. Die Gesichter war ernst, die Wortwahl düster: «Die Strompreiserhöhungen können das Genick unserer Wirtschaft brechen», sagte Präsident Fabio Regazzi gleich zu Beginn. Der Preishammer sei «unerträglich, ja sogar existenzgefährdend».

Verantwortlich dafür, so Regazzi, selbst Nationalrat (Mitte/TI), sei die Politik. Die aktuelle Situation zeuge von «Staatsversagen» auf allen Ebenen: «Politische Entscheide führten zum Rückgang der Stromproduktionskapazität, politische Entscheide sorgten dafür, dass der Import von Energiequellen versiegt», bilanzierte Regazzi.

Zur Angst vor der Rechnung kommt jene vor dem erzwungenen Blackout

Ergo stehe nun auch die Politik in der Verantwortung, wenn Unternehmen bei der Energie mit Kostensteigerungen von bis zu 1000 Prozent innert Jahresfrist konfrontiert seien. Eine der zentralen Forderungen des SGV ist deshalb der Ausbau der Stromproduktion durch Deregulierung: Kleinanlagen sollen künftig ganz ohne Bewilligung gebaut werden dürfen, bei Grossprojekten der Wasser- und Windkraft soll Verbänden und Bevölkerung das Beschwerderecht genommen werden.

Helfen könnte dies den Betrieben aber erst dann, wenn die Anlagen gebaut sind. Auch kurzfristig soll die Politik deshalb Hand bieten, wie der Gewerbeverband fordert. Zu der Angst vor der Stromrechnung geselle sich bei vielen Firmen jene vor dem staatlich erzwungenen Blackout. Es sei zu befürchten, dass der Bundesrat in diesem Winter zu Bewirtschaftungsmassnahmen wie der Kontingentierung von Strom oder dem zeitweiligen Verbot bestimmter Aktivitäten greifen werde, sagte SGV-Direktor Hans-Ulrich Bigler. Für viele Unternehmen könne dies existenzgefährdende Auswirkungen haben.

Betriebe sollen zurück in die Grundversorgung wechseln dürfen

Der SGV verlangt deshalb eine zusätzliche Eskalationsstufe. Sollten die Sparaufrufe nichts nutzen, sollen noch vor der Kontingentierung Sparvereinbarungen mit den Branchen abgeschlossen werden, wobei die Branchen frei in der Umsetzung wären. Der Bundesrat stehe diesem Vorgehen positiv gegenüber, sagte Bigler.

Als Drittes will das Gewerbe betroffenen Betrieben die Möglichkeit geben, ihre Energieversorgung wieder über die Grundversorgung laufen zu lassen. Dies bedürfe keine Gesetzesänderung, sondern sei auf dem Versorgungsweg machbar. «Das Stromversorgungsgesetz schliesst eine Rückkehr zur Grundversorgung nicht aus», sagte Bigler. Dass Unternehmen, die sich auf dem Privatmarkt versorgen, keinen Zugang mehr zur Grundversorgung haben sollen, sei eine «Interpretation der Verwaltung», die den administrativen Aufwand scheue, so Bigler.

Anreiz für die Mässigung der Preise

Die entsprechende Verordnung müsse deshalb präzisiert werden. Dem Vorwurf, dass die Betriebe, die in guten Jahren von günstigen Preisen am freien Markt profitiert hätten, nun wieder vom Staat profitierten wollten, wollen die Gewerbler nicht gelten lassen. Es handle sich nicht wirklich um einen freien Markt, die meisten Energieversorger befänden sich in öffentlicher Hand, sagte Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer.

Missbrauch will der SGV vorbeugen, indem für eine Rückkehr in die Grundversorgung gewisse Hürden gesetzt werden: So sollen die Firmen eine Vorlauffrist von einem Jahr einhalten und nach einem Wechsel mindestens drei Jahre in der Grundversorgung bleiben müssen. Alternativ schlägt der SGV eine Penalty von maximal zehn Prozent auf dem Energieteil vor. So werde ein Anreiz für die Mässigung der Preise gesetzt, ohne direkt einzugreifen, so Platzer.

Bei einem Alliierten des SGV kommt indes die Forderung nach der Rückkehr der Unternehmen in die Grundversorgung nicht gut an. So sagte der Präsident des Arbeitgeberverbandes, Valentin Vogt, jüngst gegenüber CH Media: «Wir müssen aufpassen, jetzt nicht gleich bei jeder sich anbahnenden Krise nach Staatshilfe zu rufen.» Er wundere sich über die «vielen Forderungen nach Entschädigungen, die bereits kursieren». In der Pandemie hätten sich alleine auf Bundesebene über 30 Milliarden Franken neue Schulden angehäuft. «Eigentlich sollten wir den Gürtel jetzt enger schnallen bei den Staatsausgaben», so Vogt.