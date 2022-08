Bundesrat ruft zum Gas-Verzicht auf: Das sagen die Parteien dazu

Energiekrise Von «lieber spät als nie» bis «zu zögerlich»: Das sagen die Parteien zum Gas-Sparziel des Bundesrates Angesichts der drohenden Gasmangellage im Winter ruft der Bundesrat zum freiwilligen Gas-Verzicht auf. Das Sparziel löst bei den Parteien indes keine Begeisterungsstürme aus. Stattdessen listen sie ihre eigenen Rezepte gegen eine Energiekrise auf. 24.08.2022, 20.13 Uhr

Der Bundesrat ruft Bevölkerung und Wirtschaft dazu auf, weniger Erdgas zu verbrauchen. (Symbolbild) keystone

Der Bundesrat hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass er wie die EU auf einen freiwilligen Gas-Verzicht setzten will. So sollen im kommenden Winterhalbjahr 15 Prozent weniger Gas verbraucht werden. Verpuffen hingegen die Sparappelle oder zeigen sie nicht genügend Wirkung, behält sich der Bundesrat Verbrauchseinschränkungen und Verbote vor.