Rettungsschirm Strombranche: Ständerat nimmt Kantone ins Visier

Energiekrise Rettungsschirm für Stromunternehmen: Nun geraten die Kantone ins Visier Nach der gehässigen Debatte im Nationalrat hat sich auch der Ständerat erneut mit dem Rettungsschirm für die Strombranche befasst. Er möchte die Eignerkantone stärker in die Pflicht nehmen. Ann-Kathrin Amstutz und Reto Wattenhofer 15.09.2022, 14.28 Uhr

Im Gegensatz zum Nationalrat will der Ständerat die Kredite an Stromunternehmen nicht an ein Boniverbot knüpfen. Keystone

Es geht Schlag auf Schlag: Das Parlament macht vorwärts mit dem Rettungsschirm für die Strombranche. Erst am Dienstag hat der Nationalrat über das Geschäft beraten, am Mittwoch hat sich die ständerätliche Energiekommission darüber gebeugt, und schon am Donnerstag kam es in den Ständerat. Der Hintergrund: Wenn es die Räte schaffen, bis Sessionsschluss über alle Details einig zu werden, kann das Gesetz sofort in Kraft treten.