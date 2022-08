Energiekrise Bundesrätin Sommaruga: «Wir müssen aufhören, Energie zu verschwenden» Im Winter wird es wohl in den Büros etwas kälter werden. Der Bund wolle mit guten Beispiel vorangehen, Bundesrätin Sommaruga mahnt aber an: «Es braucht alle um das Ziel zu erreichen.» 14.08.2022, 08.38 Uhr

Keystone

Die drohende Energie-Mangellage wird auch in den Büros des Bundes zu spüren sein. «Für mich ist klar, dass die öffentliche Verwaltung hier mit gutem Beispiel vorangehen muss», sagt Bundesrätin Simonetta Sommaruga im Interview mit dem «Sonntagsblick». Die Heizungen werden also auch in Bundesbern runtergedreht. Auch ein Sparziel wie die EU, deren Mitgliedsländer ihren Gasverbrauch bis im Frühling um 15 Prozent senken sollen, hält sie für sinnvoll. Es brauche nun jede und jeden, um auch mit weniger Energie durch den Winter zu kommen: «Es braucht alle, um das Ziel zu erreichen», so Sommaruga.