Energiekrise Bürgerliche wollen mit Initiative AKW-Bauverbot kippen Mit der Volksinitiative «Blackout stoppen» wollen bürgerliche Politiker das AKW-Bauverbot rückgängig machen. Zudem soll sich der Bund am Bau neuer Kernkraftwerke beteiligen. Eine Umfrage zeigt indes, dass neue AKW beim Volk einen schweren Stand haben. Dario Pollice Aktualisiert 28.08.2022, 10.52 Uhr

Der Energie Club Schweiz will den Bau von neuen AKW wieder zulassen. Im Bild das Kernkraftwerk Mühleberg, das 1972 in Betrieb genommen wurde. Bild: Keystone

Angesichts der drohenden Energiemangellage im Winter fordern Exponenten aus den Reihen der SVP und FDP bereits seit einiger Zeit, die Schweiz müsse neue Atomkraftwerke (AKW) bauen. Nun wollen sie Nägel mit Köpfen machen und lancieren eine Volksinitiative. Konkret will das Begehren mit dem Titel «Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)» das Bauverbot für neue AKW kippen, das vom 2017 vom Volk beschlossen wurde.

Hinter der Initiative steht der Energie Club Schweiz. Bereits nächste Woche soll die Unterschriftensammlung beginnen. Vanessa Meury, Präsidentin des Initiativkomitees und der Jungen SVP Solothurn, bestätigte auf Anfrage einen entsprechenden Bericht der «Sonntagszeitung». Die Initianten wollen in der Verfassung festhalten, dass die künftige Stromversorgung mit «umwelt- und klimaschonender Produktion» sichergestellt wird, wie es auf der Website des Komitees heisst.

Zwar ist von Atomkraftwerken im Initiativtext mit keinem Wort die Rede. Stattdessen will das Komitee eine allgemeine Formulierung in die Verfassung schreiben:

«Alle klimaschonenden Arten der Stromerzeugung sind zulässig.»

Doch Vanessa Meury macht im Zeitungsbericht keinen Hehl daraus, dass die Initiative auf das Bauverbot von neuen AKW abzielt: «Die Initiative hat das Ziel, das Technologieverbot zu kippen.» Die Solothurnerin unterstreicht dabei, dass die Initianten eine Technologieoffenheit fordern. «Deshalb darf keine Stromproduktionsart in der Verfassung verankert werden», wie sie auf Anfrage von CH Media sagt.

Bund soll Bau von neuen AKW finanzieren

Das Komitee kritisiert, dass Bundesrat, Parlament und Elektrizitätswirtschaft nicht in der Lage seien, eine «sichere, eigenständige und saubere» Stromversorgung zu garantieren. Deshalb könne die Schweiz «nicht auf AKW verzichten», so Meury, die zugleich als Präsidentin des Energie Club Schweiz amtet.

Gleichzeitig beteuert die Politikerin der Jungen SVP, dass das Komitee nicht allein die Atomlobby vertrete. «Uns geht es ums grosse Ganze. Wir brauchen einen guten Strommix, bei dem Erneuerbare ebenso dazugehören wie AKW.» Nur so habe die Schweiz auch in Zukunft genug Strom.

Die bürgerlichen Initianten wollen mit ihrem Begehren auch den Bund stärker in die Pflicht nehmen. So soll sich dieser etwa beim Bau von künftigen AKW-Projekten finanziell beteiligen und Sicherheiten leisten. «Die Neat wäre ohne den Bund auch nie von Privaten gebaut worden», lässt sich SVP-Nationalrat Christian Imark (SO) zitieren, der ebenfalls zum Komitee gehört. Vanessa Meury pflichtet ihm bei. «Der Bund muss die Verantwortung für die sichere Stromversorgung tragen», sagt sie auf Anfrage.

Nicht alle im Komitee sind AKW-Turbos

Nebst Meury und Imark gehören auch FDP-Nationalrat Marcel Dobler (SG), Mitte-Ständerat Peter Hegglin (ZG) sowie Eduard Kiener, ehemaliger Direktor des Bundesamts für Energie, dem Initiativkomitee an. Dabei plädieren nicht alle Mitglieder gleich vehement für neue AKW. So lässt etwa die Aussage von Peter Hegglin aufhorchen:

«Bei der Initiative steht der Bau eines neuen Atomkraftwerks in den nächsten 20 bis 30 Jahren nicht im Vordergrund. Das wäre unrealistisch»,

lässt sich der Zuger Mitte-Ständrat zitieren. Es gehe primär darum, die Technologie nicht ausser Acht zu lassen und allenfalls eine Laufzeitverlängerung der bestehenden AKW zu erleichtern.

Vanessa Meury sieht hier aber kein Zielkonflikt. Im Vordergrund stünde das Ziel für die Stromversorgungssicherheit. «Wenn das Technologieverbot mit der Initiative gestrichen wird, benötigt es für neue Kernkraftwerke auch Rahmenbewilligungen», schreibt sie auf Anfrage. Es sei wichtig, dass die Schweiz «schnellstmöglich vorwärts» mache, um die Möglichkeit eines neuen Kernkraftwerks zu schaffen.

Auch Peter Hegglin beteuert auf Anfrage, er sehe keinen Widerspruch zwischen seiner Aussage und den Zielen des Komitees. Beim genannten Zeitraum bis zum Bau eines neuen AKW handle es sich um eine «Einschätzung der Situation». Bis ein AKW in Betrieb gehen kann, «dürfte es lange dauern». Hegglin verweist dabei auf die Planung, das Bewilligungsverfahren und die potenziellen Einsprachen.

Umfrage: Bevölkerung unterstützt Energiestrategie 2050

Ob der Energie Club Schweiz mit seiner Initiative Erfolg hätte, ist fraglich. Eine neue Umfrage des Instituts Leewas im Auftrag von Tamedia und «20 Minuten» zeigt jedenfalls, dass neue AKW derzeit in der Bevölkerung einen schweren Stand haben. So sprechen sich gerade mal 39 Prozent der Befragten dafür aus, die Atomenergie auch in Zukunft zu nutzen und neue AKW zu bauen.

Im Gegensatz dazu befürwortet mit 58 Prozent immer noch eine Mehrheit der Befragten grundsätzlich den Atomausstieg, der 2017 vom Volk im Rahmen der Energiestrategie 2050 gutgeheissen worden war. Jedoch ist rund die Hälfte der Ansicht, dass die bestehenden AKW möglichst lange am Netz bleiben sollten.