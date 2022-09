Energiekrise Axpo-Rettung: Parlament genehmigt 4-Milliarden-Kredit Zur Rettung der Axpo sprach der Bundesrat einen Notkredit über 4 Milliarden Franken. Nun hat das Parlament das Geld bewilligt. Das Anliegen war im Ständerat unbestritten. 28.09.2022, 11.35 Uhr

Das Parlament hat den Axpo-Kredit gutgeheissen. Keystone

Es war ein Paukenschlag: Wegen der Krise im europäischen Strommarkt musste der Bundesrat Anfang September der Axpo mit einem Notkredit in Milliardenhöhe zu Hilfe eilen. Ansonsten hätte dem zweitgrössten Energiekonzern der Schweiz die Zahlungsunfähigkeit gedroht. Der Kredit über 4 Milliarden Franken ist in trockenen Tüchern. Der Ständerat hat am Mittwoch grünes Licht gegeben.