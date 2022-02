Sommaruga plant Gaskraftwerke gegen die Stromlücke

Energie Sommaruga plant Gaskraftwerke gegen die Schweizer Stromlücke Das wird zu reden geben: Bundesrätin Simonetta Sommaruga will bereits ab nächstem Winter eine Wasserkraftreserve einrichten. Helfen gegen die Energieknappheit soll aber auch Strom aus Gas. Benjamin Rosch 17.02.2022, 10.30 Uhr

Mit zwei bis drei Gaskraftwerken will der Bundesrat die Stromlücken schliessen. Keystone

«Stromlücke» ist das Wort der Stunde in der Energiedebatte. Weil die Schweiz ihre AKW herunterfährt, der Bedarf steigt und auch die umliegenden Länder um ihre Energieversorgung ringen, ist eine Stromknappheit speziell in den Wintermonaten ab 2025 ein realistisches Szenario. Der Bundesrat hat deshalb an seiner Sitzung vom Mittwoch Massnahmen beschlossen.

Bereits ab Winter 22/23 will er eine Wasserkraftreserve einrichten. «Diese sieht vor, dass Speicherkraftwerksbetreiber gegen Entgelt eine bestimmte Menge Energie zurückbehalten, die bei Bedarf abgerufen werden kann», heisst es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag.

«Zwei bis drei» Gaskraftwerke sollen gebaut werden

Zu reden geben wird aber vor allem eine andere Massnahme: Der Bundesrat will gestaffelt «zwei bis drei Gaskraftwerke mit einer Leistung von insgesamt bis zu 1000 Megawatt» bauen. Beide Reserven sollen nur in Ausnahmesituationen zum Einsatz gelangen, «wenn der Strommarkt die Nachfrage zeitweise nicht mehr decken kann, und sie sollen den Strommarkt nicht verzerren», heisst es in der Mitteilung. Die Investitionskosten werden auf 700 bis 900 Millionen Franken beziffert. Eventuell ist es aber möglich, auf bestehende Anlagen zurückzugreifen.