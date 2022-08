Nur noch auf 19 Grad heizen: So will der Bundesrat eine Gasmangellage meistern

An zwei Pressekonferenzen informiert der Bundesrat über seine Pläne, wie er einer Gas- und Stommangellage vorbeugen und begegnen will. Nun ist klar: Bei Gasmangel geht es Freizeit und Wellness an den Kragen. Bezüglich Stromsparen ist noch wenig Konkretes bekannt.