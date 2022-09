Swisspass: Kinderabos mit Eltern und Begleitpersonen verknüpft

Ende einer Posse Juniorkarten-Debakel: Eltern und Begleitpersonen erhalten Kinder-Abos ab sofort in eigenen Swisspass Seit April benötigen auch Kinder einen Swisspass. Ein Ärgernis für Eltern und Begleitpersonen ist nun aber behoben: Erwachsene können Junior-Karten und Kinder-Mitfahrkarten endlich auch digital vorweisen. Für einmal sogar ohne grossen Aufwand. Samuel Thomi 16.09.2022, 16.23 Uhr

Neu können Eltern die Junior-Karte ihrer Kinder sowie Gotte oder Grossväter die Kinder-Mitfahrkarte digital vorweisen. Das Mitführen des Swisspass der Kinder entfällt damit. Keystone

Jede Posse hat ein Ende. Und das Juniorenkarten-Debakel sogar ein schnelleres als ursprünglich angekündigt. Ab sofort sind die Junior-Karten und Kinder-Mitfahrkarten nämlich automatisch mit den Swisspass-Karten ihrer Begleitpersonen verknüpft. Das teilt die Alliance Swisspass am Freitag mit. Sprich: Wer ein Kinder-Abo besitzt, kann dieses neu bei einer Kontrolle endlich gleichzeitig mit dem eigenen öV-Abonnement vorweisen.

Wie die Branchenorganisation des öffentlichen Verkehrs schreibt, hat sie die in den vergangenen Wochen und Monaten eingegangenen Reaktionen der Kundinnen und Kunden ernst genommen. Und bereits in der ersten Monatshälfte sind laut Alliance Swisspass alle bestehenden Junior-Karten und Kinder-Mitfahrkarten im Hintergrund automatisch mit dem Swisspass der Eltern oder Begleitpersonen verknüpft worden. Zuletzt hatte die Branchenorganisation die Verknüpfung der Kinder- und Erwachsenen-Abonnements für gegen Ende Jahr in Aussicht gestellt.

Sind die Kinder-Abos bereits mit Ihrem Swisspass verknüpft? – So finden Sie es heraus Ob ein Kinder-Abonnement mit dem Swisspass der Eltern oder erwachsenen Begleitperson erfolgreich automatisch verknüpft worden ist, lässt sich auf zwei Arten überprüfen: Entweder, Sie loggen sich unter www.swisspass.ch in ihr Konto ein und überprüfen dort die Verknüpfung unter «Abonnemente». Oder Sie starten zum Beispiel die SBB-App, öffnen «Billette & Swisspass», tippen dann auf ihr Profilfoto, «Abos anzeigen» und «Zum Swisspass-Konto». Jetzt werden Ihnen ebenfalls alle Ihre gültigen öV-Abonnemente angezeigt. Und weiter unten sollten Sie neu die mit Ihnen verknüpften Kinder-Abos finden. (sat)

