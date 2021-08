Einzelhaft Fall Brian: Zürcher Justiz wehrt sich gegen Foltervorwürfe Das Zürcher Amt für Justizvollzug und Wiedereingliederung und das Bundesamt für Justiz wehren sich gegen den Vorwurf, das Haftregime von Brian verletze die Anti-Folter-Konvention. 09.08.2021, 17.11 Uhr

Damit seine Haftbedingungen gelockert werden können, müsse Brian kooperieren, schreiben die zuständigen Behörden. Keystone

Dass Brian, der als «Carlos» bekannt wurde, seit rund drei Jahren überwiegend in Einzelhaft sitzt, verstösst laut UNO-Sonderberichterstatter Nils Melzer gegen die Anti-Folter-Konvention. Dies teilte er dem Bund Anfang Juni in einer Beschwerde mit. «Die UNO-Standards für die Haft weltweit besagen, dass Isolationshaft nur in Ausnahmefällen zur Anwendung kommen darf und in keinem Fall länger als 15 Tage», sagte Melzer damals gegenüber von Radio SRF. Der junge Mann dürfe jedoch nur selten aus der Zelle, und dann lediglich in Handschellen und Ketten.