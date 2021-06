Parlament beschliesst Medienförderung – Nun droht das Referendum

Einigungskonferenz Parlament beschliesst Medienförderung – Nun steht die Bewährungsprobe an Das neue Medienpaket steht. Am Freitag haben National- und Ständerat die Revision in der Schlussabstimmung gutgeheissen. Gegen die Vorlage dürfte allerdings das Referendum ergriffen werden. 18.06.2021, 08.37 Uhr

Mit dem Medienpaket soll unter anderem die Postzustellung von Zeitungen stärker subventioniert werden. (Symbolbild) Keystone

Das Förderpaket zugunsten der Schweizer Medien hat am Freitag die Schlussabstimmung passiert. Nach intensiven Beratungen in den letzten drei Wochen haben sich National- und Ständerat auf die Details geeinigt. Dennoch ist die Gesetzesänderung noch nicht in trockenen Tüchern. Ein Komitee aus Unternehmern und Verlegern plant bereits das Referendum gegen die umstrittene Vorlage. Sie kritisieren die zusätzlichen staatlichen Subventionen, die «das Ende der unabhängigen Medien in der Schweiz» bedeuteten.