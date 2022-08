Studie zeigt: Potenzial für Windenergie ist höher als angenommen

Einheimische Energie Neue Studie zeigt: Potenzial für Windenergie ist grösser als angenommen Eine neue Studie geht von einem bedeutend höheren Windenergiepotenzial aus für die Schweiz als bisherige Annahmen. Dies aufgrund neuerer Technik und den veränderten politischen Rahmenbedingungen. 30.08.2022, 14.49 Uhr

Bereits mit einem Teilausbau des Windenergiepotenzials könnte die Schweiz laut Bafu ihre Abhängigkeit vom Ausland reduzieren. (Symbolbild) Keystone

Das Unternehmen Meteotest berechnete 2012 im Auftrag des Bundesamts für Umwelt (Bafu), wie viel Windenergiestrom in der Schweiz produziert werden könnte. Dabei kam es auf ein Potenzial von 3,7 Terawattstunden (TWh). Nun hat das Bafu eine neue Studie in Auftrag gegeben. Diese zeigt, dass das Windenergiepotenzial in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist.