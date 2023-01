Eingefrorene Vermögen Russland-Sanktionen: Cassis berichtet von «internationalem Druck» Die Schweiz stehe unter internationalem Druck, eingefrorene russische Vermögenswerte zu enteignen. Gemäss heutigem Recht sei dies nicht möglich, sagt Bundesrat Ignazio Cassis dazu in einem Interview. Aktualisiert 20.01.2023, 06.40 Uhr

Bundesrat Ignazio Cassis mit der ukrainischen Präsidentengattin Olena Selenska. Keystone

Im Rahmen des Weltwirtschaftsforum WEF wurde in Davos die Enteignung eingefrorener russischer Vermögen diskutiert – das Geld soll für einen Wiederaufbau der Ukraine verwendet werden. Auch die Schweiz, in der 7,5 Milliarden Franken im Rahmen der von der EU übernommenen Russland-Sanktionen eingefroren sind, komme unter Zugzwang, berichtet Bundesrat Ignazio Cassis in einem am Freitag erschienenen Interview mit dem «Tages-Anzeiger.»