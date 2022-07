Regenbogenfamilie: Pink Cross fordert rechtliche Absicherung

Ehe für Alle Pink Cross fordert Anerkennung von queeren Familienformen Ab heute Freitag können gleichgeschlechtliche Paare in der Schweiz heiraten. Nun fordert Pink Cross in einem Positionspapier, Kinder in Regenbogenfamilien besser abzusichern. 01.07.2022, 06.00 Uhr

Kinder in Regenbogenfamilien besser absichern: Das fordert die Schwulenorganisation Pink Cross. Keystone

Alle Familien gleichermassen anerkennen und schützen: Das verlangt Pink Cross, die Dachorganisation der schwulen und bisexuellen Männer in der Schweiz. Gerade im Familienrecht gebe es grossen Handlungsbedarf, schreibt Pink Cross am Freitag in einer Mitteilung. Den Tag, an dem die Ehe für alle in der Schweiz in Kraft tritt, feiert die Organisation zwar als «riesigen Meilenstein». Gleichzeitig brauche es eine bessere rechtliche Absicherung von Kindern in Regenbogenfamilien.