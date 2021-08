Facebook entschuldigt sich für Löschung von Ehe-für-alle-Beitrag

«Ehe für alle»-Abstimmungskampf Löschung wegen Hassrede: Facebook bedauert «Fehler» und sagt Sorry! Zuletzt wurden mehrere Beiträge und ein Konto der «Ehe für alle»-Gegner auf Facebook gelöscht oder gesperrt. Nun entschuldigt sich der Social-Media-Gigant. Es handle sich dabei um einen Fehler. 18.08.2021, 13.58 Uhr

Facebook hat im Abstimmungskampf über die «Ehe für alle» Fehler gemacht und umstrittene Beiträge in seinem Netzwerk voreilig gelöscht. Hansjörg Sahli

In den vergangenen Tagen und Wochen sind verschiedentlich Beiträge der Gegner einer «Ehe für alle» auf Facebook gelöscht worden. Ein Konto der Referendumsführer mit rund 600 Followern wurde zeitweise sogar gesperrt. Das Gegner-Komitee der Vorlage, über welche am 26. September abgestimmt wird, hat sich darauf an die Öffentlichkeit gewandt. Sie werfen dem Social-Media-Riesen Zensur, Willkür und Sabotierung der demokratischen Auseinandersetzung vor.