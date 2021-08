Grüne fordern losbasierten Bürgerrat gegen Klimakrise

Delegiertenversammlung «Dritte Kammer»: Grüne fordern zufällig gewählten Bürgerrat gegen Klimakrise Die Grünen fordern mehr Tempo in der Klimapolitik. Ein ausgeloster Bürger- und Bürgerinnenrat soll Abhilfe schaffen. Dadurch sollen schnellere und mutigere Lösungen gegen die Klimakrise entstehen. Dario Pollice 21.08.2021, 11.30 Uhr

Balthasar Glättli zur Klimakrise: «Weiter wie bisher ist keine Option.» Keystone

An ihrer Delegiertenversammlung vom Samstag kritisierten die Gründen die Schweizer Klimapolitik. Die Expertinnen und Experten des Weltklimarates (IPCC) würden in ihrem jüngsten Klimabericht ein düsteres Bild der Zukunft zeichnen. Sie richteten einen beherzten Appell an die Politik, stärker gegen den Klimawandel vorzugehen. Dies animierte Parteipräsident Balthasar Glättli dazu, eine neue Landesregierung zu fordern: «Dieser Bundesrat gehört ausgewechselt.»