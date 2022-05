Diskriminierung und Gewalt In der Schweiz gibt es mehr Angriffe auf LGBTQ-Menschen In der Schweiz gibt es pro Woche fast zwei verbale oder physische Angriffe auf Transmenschen oder Homosexuelle. Gerade rund um die Abstimmung über die «Ehe für alle» gab es besonders viel LGBTQ-Feindlichkeit. 17.05.2022, 10.35 Uhr

Die «Ehe für alle» brachte der LGBT-Gemeinschaft zwar mehr Sichtbarkeit, aber nicht mehr Sicherheit. Keystone

Hass, Gewalt und Diskriminierungen gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transmenschen (LGBT) nehmen in der Schweiz zu: Die LGBT+ Helpline verzeichnete im vergangenen Jahr 92 Meldungen zu so genannten «Hate Crimes». Das sind 50 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die LGBT-Dachverbände am Dienstag zum Internationalen Tag gegen LGBTI-Feindlichkeit mitteilten. Insbesondere die Zahl an transfeindlichen Übergriffen sei gegenüber den Vorjahren stark gestiegen.