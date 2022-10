Witwer erhalten gleiche Rechte wie Frauen

Diskriminierung Nach Strassburger Urteil: Jetzt erhalten auch Witwer eine AHV-Rente wie Frauen Die Witwerrente wird in der Schweiz künftig nicht mehr mit der Volljährigkeit des jüngsten Kindes erlöschen. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte müssen die Ausgleichskassen ihre Praxis ändern. Peter Walthard Jetzt kommentieren Aktualisiert 11.10.2022, 14.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Intervention aus Strassburg: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte kippt die Schweizer Praxis. Keystone

Die Schweiz verstösst mit der gesetzlich verankerten Ungleichbehandlung von Witwern und Witwen gegen das in der europäischen Menschenrechtskonvention festgehaltene Diskriminierungsverbot. Dieses Urteil gab der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte EGMR in Strassburg am Dienstag bekannt. Die Grosse Kammer des Gerichts bestätigte mit 12 zu 5 Stimmen einen erstinstanzlichen Entscheid von 2020, den der Bund weitergezogen hatte. Damit steht die Schweiz unter Zugzwang.

Noch am gleichen Tag kündigt das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) die rasche Schaffung einer Übergangsregelung an. Diese soll sicherstellen, dass Männer ihre Witwenrente nicht mehr automatisch verlieren, wenn das jüngste Kind volljährig wird. Gegen diese Praxis hatte sich ein betroffener Vater aus dem Kanton Appenzell-Ausserrhoden erfolgreich beim EGMR gewehrt.

Ansprüche können nicht rückwirkend geltend gemacht werden

Das Urteil ist für die Schweiz verpflichtend. «Sie hat ab diesem Zeitpunkt die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, damit sich die durch den Gerichtshof festgestellte Verletzung nicht wiederholt», schreibt das BSV in einer Stellungnahme. Die Übergangsregelung soll gelten, bis die gesetzlichen Rahmenbedingungen geändert sind.

Die Kosten schätzt der Bund auf zwölf Millionen Franken pro Jahr. Eine rückwirkende Wirkung hat das Urteil nicht: Wer das Erlöschen seiner Witwerrente nicht beizeiten angefochten hat, kann keine nachträglichen Ansprüche geltend machen.

Kommen nun die Witwenrenten unter Druck?

Gut möglich ist auch, dass der Geldsegen für Witwer mit volljährigen Kindern von kurzer Dauer sein wird. Bereits nach dem erstinstanzlichen EGMR-Urteil wurde in der Schweiz nämlich die Forderung laut, die Diskriminierung durch eine Kürzung der Witwenrente aus der Welt zu schaffen. So bezeichnete etwa die Co-Präsidentin der Frauenlobby Alliance F, Kathrin Bertschy, die Witwenrente in einem Interview mit dem Beobachter als «Bestandteil von Geschlechterdiskriminierung.»

Eine Witwerrente kennt die Schweiz erst seit 1997. Zuvor kamen ausschliesslich Witwen und Waisen in Genuss einer Hinterlassenenrente: Bei der Einführung der AHV im Jahr 1948 ging der Gesetzgeber noch vom Mann als alleinigem Versorger der Familie aus. Dass die gegenwärtige Praxis eine Ungleichbehandlung mit sich bringt, ist politisch unbestritten. Unklar ist aber noch, wie die Diskriminierung im Gesetz aus der Welt geschafft werden soll.

Parlamentarische Vorstösse erhalten neue Aktualität

Bereits 2017 hatte der Bundesrat vorgeschlagen, die Witwenrente für kinderlose Frauen ganz zu streichen, was vom Parlament aber abgelehnt wurde. Die Idee wurde nach dem ersten Strassburger Verdikt 2020 in einem Vorstoss des Tessiner Mitte-Nationalrates Marco Romano aufgenommen. Überlebende Ehepartner sollen nur noch Rente erhalten, wenn die Kinder in Ausbildung oder pflegebedürftig sind, oder wenn Unterhaltsbeiträge bezahlt werden müssen.

Einen anderen Ansatz hat ein Vorstoss der Zürcher GLP-Nationalrätin Corina Gredig: Sie will Hinterlassenenleistungen für Eltern «unabhängig von Geschlecht und Zivilstand»: Auch unverheiratete Partner sollen demnach eine Art Witwenrente erhalten, und zwar bis das jüngste Kind seine Ausbildung beendet hat. Beide Vorstösse wurden im Parlament noch nicht behandelt. Durch das abschliessende Urteil aus Strassburg erhalten sie nun neue Aktualität.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen