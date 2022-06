Ukraine-Konferenz: So rüsten sich die Behörden für den Anlass

Diplomatie Ukraine-Konferenz: So rüsten sich die Behörden für den Mega-Anlass In zwei Wochen diskutieren Staatschefs und Diplomaten in Lugano über den Wiederaufbau der Ukraine. Für die Behörden eine Herkulesaufgabe, aber auch eine Chance, auf der internationalen Bühne zu glänzen. Reto Wattenhofer 20.06.2022, 12.12 Uhr

Das «Splendide Royal» am See: Hier soll der ukrainische Präsident Selenski logieren, falls er überhaupt vor Ort nach Lugano an die Konferenz kommt. HO

In zwei Wochen wird Lugano im internationalen Scheinwerferlicht stehen. Am 4. und 5. Juli findet in der Tessiner Stadt die Ukraine-Konferenz statt. Diese soll ein «Kick-off» zum Wiederaufbau der vom Krieg erschütterten Ukraine sein. Es wird mit weit mehr als 1000 Teilnehmenden gerechnet. Am Montag haben die Verantwortlichen über den Stand der Vorbereitungen informiert.

Es sei für Lugano und das Tessin eine gute Möglichkeit, sich der Welt zu zeigen, sagte der Tessiner Regierungsrat Norman Gobbi vor den Medien in Bellinzona. Es erfüllte ihn mit Stolz, dieses Ereignis durchführen zu dürfen. Er machte jedoch klar, dass sein Kanton auf Hilfe anderer Kantone und des Bundes angewiesen ist.

Armee kommt zur Einsatz

Der Bund nimmt seine Verantwortung ernst. Gemäss Sonderbotschafter Simon Pidoux dauern die Vorbereitungen bereits acht Monate. Die Konferenz stellt in verschiedener Hinsicht eine grosse Herausforderung dar.

Angesichts der internationalen Spannungen steht vor allem die Sicherheit im Fokus. Für Bundespräsident Ignazio Cassis ist ein umfangreiches Sicherheitsdispositiv unabdingbar. Dieses werde ständig angepasst, versicherte er vor den Medien. Der Bundesrat habe deshalb den subsidiären Einsatz von maximal 1600 Armeeangehörigen beschlossen.

Die Armee wird die Tessiner Kantonspolizei unterstützen, indem sie Standorte schützt und ihr Material und ihre Fahrzeuge zur Verfügung stellt. Zum Einsatz kommen werden auch Einsatzkräfte aus anderen Kantonen. Zudem wird der Luftraum zwischen dem 1. und 8. Juli über dem Tessin eingeschränkt. Der Bund beteiligt sich an den Sicherheitskosten.

Wer meldet sich in letzter Minute an?

Wie delikat die Sicherheitsfrage ist, hängt auch etwas davon, wer alles an der Konferenz dabei sein wird. Cassis hat 40 Staaten und 20 internationale Organisationen eingeladen, wie er bereits am WEF in Davos angekündigt hatte. Bislang seien schon viele Anmeldungen eingegangen – etwa von Staatschefs und einer Reihe von Aussenministern, sagte Cassis. Allerdings würden sich viele erst kurz vor Konferenzbeginn entscheiden. «Bis wenige Stunden davor werden wir eine grosse Flexibilität zeigen müssen.»

Bereits sind einige hochkarätige Namen bekannt worden. So hat etwas die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre Teilnahme angekündigt. Die Erwartungen gedämpft hat der Bund dieses Wochenende im Falle des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski. Er dürfte kaum vor Ort sein, aber per Video zugeschaltet werden.

Laut Cassis soll es bei der Konferenz um die Eckwerte für den Wiederaufbau und den Entwicklungsplan für die Ukraine gehen. Denn ohne diese könne die internationale Gemeinschaft nicht fortfahren. Zum Abschluss wollen Selenski und Cassis eine Deklaration verabschieden.