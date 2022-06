Diplomatie Ukraine-Konferenz: Bundesrat bietet 1600 Soldaten auf Die Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Lugano stellt die Verantwortlichen vor eine Herkulesaufgabe. Jetzt greift der Bund den Tessiner Behörden unter die Arme. Er beteiligt sich einerseits an den Kosten. Zum Einsatz kommen aber auch 1600 Armeeangehörige. 10.06.2022, 14.08 Uhr

Das «Splendide Royal» am See: Hier soll der ukrainische Präsident Selenski logieren, falls er überhaupt vor Ort nach Lugano an die Konferenz kommt. HO

Bundespräsident Ignazio Cassis hat es am WEF in Davos offiziell angekündigt: Zur Ukraine-Konferenz, die am 4. und 5. Juli in Lugano stattfinden soll, wurden 40 Staaten und 18 internationale Organisationen eingeladen. Die Konferenz soll einen «Kick-off» zum Wiederaufbau der vom Krieg erschütterten Ukraine geben. Es wird mit weit mehr als 1000 Teilnehmenden gerechnet. Für Lugano und das Tessin stellt diese Konferenz eine grosse Herausforderung dar.